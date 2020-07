"Europa erleben, erfühlen, erfahren" - Das Kulturprogramm zur deutschen EU-Ratspräsidentschaft

Am 30. Jahrestag der deutschen Wiedervereinigung, dem 3. Oktober 2020, präsentiert das Goethe-Institut Belgien die interaktive Kunstinstallation „Verschwindende Wand“ in Brüssel. Das Kunstwerk besteht aus einer Plexiglaswand aus 6000 Zitaten der europäischen Hoch- oder Popkultur, gedruckt auf Holzklötzen. Nach der Enthüllung haben Passant*innen die Möglichkeit, diese Zitate mitzunehmen. Zurück bleibt nur noch ein durchsichtiger Rahmen, in dem sich diese befanden: die Wand ist verschwunden. Die feierliche Enthüllung der „Verschwindenden Wand“ findet im Rahmen der Feierlichkeiten zum 3. Oktober 2020 der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland statt. Zwei weitere Enthüllungsaktionen sind in Flandern und in der Wallonie geplant.

Vom 30. bis 31. Oktober 2020 findet das Festival „Freiraum“ statt. In digitalen und physischen Formaten u.a. in Brüssel geht das Goethe-Institut gemeinsam mit 53 Akteur*innen aus 42 europäischen Städten aus Kultur, Wissenschaft und Zivilgesellschaft der Frage nach: Was bedeutet Freiheit heute in Europa? Im Wettbewerbsformat für Jugendliche mit dem Titel „#oekoropa“ werden klimaneutrale Reisekonzepte erarbeitet. Wer reist wie am umweltfreundlichsten durch die Hauptstädte der EU-Triopräsidentschaft Berlin, Lissabon und Ljubljana? Europaweiter Einsendeschluss für die Wettbewerbsbeiträge ist der 1. Oktober 2020. Die zehn jungen Gewinnerteams, die eine Fachjury mit ihren innovativen Ideen begeistern können, werden am 20. November 2020 in Brüssel bei einer feierlichen Sieger*innenehrung ausgezeichnet. Deutsches Filmschaffen kann von Sommer bis Winter 2020 beim Filmfestival „L'heure d'été“ (in Kooperation mit „Cinema Galeries“), während des „Filmfests Gent“ und bei einem Brüssel-Special zum „Berlinale Forum“ im 70. Jubiläumsjahr der Berlinale (in Kooperation mit BOZAR Cinema) erlebt werden.