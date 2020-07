Exitstrategie Phase 4: Keine Maskenpflicht und mehr soziale Kontakte in Belgien möglich

Seit einigen Tagen wurde in Belgien über die Einführung einer Mundschutzmaskenpflicht in Geschäften diskutiert, doch dazu wird es nicht kommen, es sei denn, in Belgien würde eine zweite Coronawelle ausbrechen hieß es dazu. Nach Ansicht der Experten, so unterstrich Premierministerin Sophie Wilmès (MR) im Rahmen der Pressekonferenz nach dem Sicherheitsrat, liege kein epidemiologischer Grund für eine solche Maskenpflicht vor.

Keine der in letzter Zeit erlassenen Lockerungen habe zu einem Anstieg der Corona-Fallzahlen gesorgt, so die Ansicht der Experten. Allerdings machten alle Beteiligten deutlich, dass Massenaufläufe und spontane Partys, wie z.B. am vergangenen Samstag am Flagey-Platz in Brüssel, nicht akzeptabel seien.