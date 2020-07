Pilotprojekt bei der belgischen Bahn: Weiße Schienen gegen große Hitze

Helle, bzw. weiße Gleise sind vor starker Sonneneinstrahlung besser geschützt, als dunkle Gleise. Manchmal kommt es bei anhaltender Sonnenschein durch die große Hitze bei Schienen zu Verbiegungen des Metalls, was die Sicherheit im Bahnverkehr vor Probleme stellen kann. Jetzt wird getestet, ob dies mit weißer Farbe auf den Schienen verhindert werden kann, wie Infrabel-Sprecher Thomas Baeken gegenüber VRT NWS dazu angibt: „Wir führen dieses Pilotprojekt an verschiedenen Stellen in Namür und Lüttich durch. Insgesamt haben wir 12 km Gleise mit einem fahrenden Arbeitszug weiß gespritzt (siehe Video). Wir spritzen die Seiten der Schienenstücke dabei in weiß.“

