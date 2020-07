Sozialverhandlungen bei Brussels Airlines: Vorabkommen erreicht

Jetzt, rund sechs Wochen nach der Bekanntgabe des Umstrukturierungsplans, beschlossen die Sozialpartner bei Brussels Airlines ein „prinzipielles Vorabkommen“. Dabei geht es um eine Verschlankung der Fluggesellschaft, um die neue Lohn- und Gehaltsstruktur und um Anpassungen an den Dienstplänen des fliegenden Personals.

Die Gewerkschaften haben sich während des zähen Ringens mit der BA-Direktion stark für einen Arbeitsplatzabbau bei freiwilligem Abgang gemacht. Offenbar zeigen sich nicht wenige Mitarbeiter bei Brussels Airlines bereit dazu, das Unternehmen zu verlassen. Wie viele BA-Mitarbeiter letztendlich aus freien Stücken gehen werden, bzw. zu wie vielen Entlassungen es danach noch kommen muss, wird sich in den kommenden Wochen entscheiden.

Aus Gewerkschaftskreisen verlautete dazu, man habe seine Verantwortung übernommen. Jetzt sei es an der belgischen Bundesregierung und an Lufthansa, eine Lösung zu finden. Das Vorabkommen stehe oder falle mit der Finanzierung davon, so ein Verhandlungsführer der Gewerkschaften.

Am Donnerstag findet bei der Lufthansa eine Aktionärsversammlung statt, bei der es um den Rettungsplan der deutschen Bundesregierung geht, die 9 Mia. € in die Fluggesellschaft investieren will. Doch dieser Rettungsplan hängt an Bedingungen, die mindestens einen der LH-Großanleger stören.

Dabei geht es um ein staatliches Mitspracherecht im Gegenzug für die Finanzspritze. Und in Sachen Rettungsschirm von Seiten der belgischen Regierung für die Lufthansa-Tochter Brussels Airlines ist derzeit noch nichts zu den entsprechenden Verhandlungen bekannt.