Familie eines Colruyt-Mitarbeiters, der nach einer Corona-Infektion starb, klagt vor Gericht gegen die Supermarktkette

Mohammed Nahi war in einem Colruyt in der Brüsseler Gemeinde Vorst beschäftigt. Sieben Tage vor seinem Tod war er positiv getestet worden. Seiner Familie zufolge hatte er alle Sicherheitsvorschriften strikt befolgt. Sein Vorgesetzter hatte ihm jedoch verboten, einen Mundschutz und Handschuhe an der Kasse zu tragen.

Die Familie ist überzeugt, dass er sich an seinem Arbeitsplatz mit Corona angesteckt hat. „Damals waren 53 Prozent seiner Kollegen wegen Corona krankgeschrieben“, erzählt der Schwager der Brüsseler Wochenzeitung Bruzz. Die Familie hat sich einen Anwalt genommen, der die Klage bestätigt.

Vor einem Monat hat das Brüsseler Arbeitsgericht bereits eine Untersuchung eingeleitet.