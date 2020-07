Luftstreitkräfte wollen Einsatz der NH90-Transporthubschrauber drastisch senken

In einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums heißt es, dass die belgischen Luftstreitkräfte sich in einer tiefgreifenden Wandlung befänden und vor einer gewaltigen Herausforderung auf Personalebene stünden. In diesem Rahmen habe man beschlossen, die Flugstunden mit den NH90-Helikoptern TTH (Troop Transport Helicopter) zu reduzieren und die B-Hunter-Drohne vier Monate früher als geplant auszumustern.

Nachdem der letzte von insgesamt acht NH90-Helikoptern erst im November 2014 geliefert worden war und der Betrieb sich als extrem kostenspielig erwiesen hat, will man bei der Luftwaffe nur noch die vier Fregattenhubschrauber behalten.

Die Anzahl der Flugstunden der Landversionen TTH aber wird aus Kostengründen drastisch reduziert. Generalmajor Frederik Vansina hat die hohen Wartungskosten kritisiert und dem Hersteller vorgeworfen, zu wenig industrielle Unterstützung zu liefern.