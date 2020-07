Während der Corona-Krise haben 8 Prozent der über 18-Jährigen an Selbstmord gedacht

In den letzten drei Monaten ist der Anteil der Personen, die sich im Stich gelassen fühlen, unverändert geblieben (33 Prozent). Mit der Aufhebung des Lockdowns ist die Zahl derjenigen, denen es an sozialen Kontakten gefehlt hat, von 62 auf 46,5 Prozent zurückgegangen.

Der Anteil der Befragten, die von Angst (16 Prozent) und Depressionen (15 Prozent) geplagt werden, ist im Vergleich zur ersten Gesundheitsumfrage gesunken. Die Gesundheitskrise ist insbesondere den Alleinstehenden, den Alleinerziehenden und finanziell Benachteiligten auf das Gemüt geschlagen.

8 Prozent der über 18-jährigen Belgier gab in der Umfrage an, ernsthaft an Selbstmord gedacht zu haben. 0,4 Prozent haben tatsächlich einen Selbstmordversuch unternommen.