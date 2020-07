Belgier in Kongo wegen rassistischer Äußerungen über Pierre Kompany festgenommen

Das belgische Außenministerium hat bestätigt, dass die Botschaft in Kinshasa und das Auswärtige Amt in Lubumbashi mit den drei Belgiern in Kontakt steht, die sich gegenwärtig für ihre Äußerungen verantworten müssen. Die Sache selbst will der Sprecher des Außenministeriums nicht kommentieren.

Mehreren Medien zufolge soll Kongo die Belgier ausweisen wollen. Pierre Kompany hat den Bericht weder dementiert noch bestätigt. Er betont jedoch, dass er als belgischer Politiker nicht die Befugnis hat, um die Belgier im Kongo festnehmen zu lassen. Gegenüber dem französischsprachigen Rundfunkt RTBF sagte Kompany, dass „sie unterwegs nach Belgien genug Zeit haben würden, um nachzudenken. Der Kongolese sei nicht nachtragend.“