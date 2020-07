Corona-Statistik: Wochendurchschnitt bestätigt Rückgang: 89 Neuinfektionen, 7 Todesfälle und 15 Krankenhausaufnahmen

In den vergangenen sieben Tagen zählt Belgien durchschnittlich 89 neue Infektionen mit dem Corona-Virus pro Tag. Das ist ein Rückgang von 6 Prozent im Vergleich zur Woche davor. Der Wochendurchschnitt lag am Donnerstag noch bei 94 Infektionen pro Tag.

Im Durchschnitt wurden in dieser Woche auch 15 Personen mit einer Corona-Infektion im Krankenhaus eingeliefert. Das sind 15 Prozent weniger Neuaufnahmen als in der Woche zuvor.

Die Zahl der Toten lag in dieser Woche im Durchschnitt bei 7 pro Tag, d. h. 18 Prozent weniger als in der Woche davor. In Belgien sind insgesamt 9.731 Tote mit dem Corona-Virus gemeldet worden.

Donnerstag waren 255 Betten in den Krankenhäusern mit Corona-Patienten belegt. 38 davon auf einer Intensivstation. Donnerstag vor einer Woche waren je 340 und 52 Betten.