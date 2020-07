Höchstens 2 Tage arbeitslos wegen Corona: 30.000 Flamen haben Energieprämie von 202 Euro erhalten

In den anderen Regionen in Belgien wurden ähnliche Prämien beschlossen. In der Wallonie (175 Euro für Gas und Strom zusammen) kommen nur Haushalte mit einem Budgetzähler für die Unterstützung in Frage. Arbeitslose erhalten auch eine Wasserprämie von 40 Euro. Die Prämie muss bei den Behörden angefragt werden. Das wurde sie inzwischen 77.000 Mal und damit weniger oft, als von der Regierung erwartet.

In Brüssel gab es keine „Energieprämie in bar“. Sozialschwache Haushalte konnten bei Zahlungsschwierigkeiten ihrer Energiekosten eine Schutzmaßnahme erwirken und eine Unterstützung beim Sozialhilfeamt anfragen. Mieter mit einem geringen Einkommen, die wenigstens 15 Tage arbeitslos waren, konnten in der Hauptstadt-Region ebenfalls eine einmalige Prämie von 215 Euro beantragen. Die Brüsseler Region schätzt die Zahl der Begünstigten auf 81.000 Personen.