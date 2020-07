Corona-Exit-Strategie in Belgien: Phase 4 der Lockerungen ab dem 1. Juli

Der Nationalen Sicherheitsrat hat am 24. Juni in Zusammenarbeit mit der GEES-Gruppe, eine Expertengruppe, die die belgische Bundesregierung in Sachen Exit-Strategie für die Corona-Maßnahmen berät, eine neue Runde von Lockerungen beschlossen. Diese treten ab dem 1. Juli in Kraft. Vor dem Hintergrund der positiven Entwicklung der epidemiologischen Situation in Belgien ist demnach wieder einiges möglich, was noch vor einigen Wochen undenkbar war.