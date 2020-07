"Komplexe Staatsstruktur macht die Handhabe der Coronakrise nicht gerade einfach"

Nicht der einzige Kritiker

Marc Noppen (Foto unten), der Direktor der Brüsseler Uniklinik, fordert sogar eine umfassende Gesundheitsreform in Belgien, die durch Experten aus dem Sektor erarbeitet werden soll und nicht von Politikern. Der Klinikleiter sagte klipp und klar: „Never waste a good crisis“ und meint damit, dass jetzt der geeignete Augenblick sei, in dem man sich mit den Strukturen des hiesigen Gesundheitswesens befassen müsse.

Noppen kritisierte gegenüber VRT NWS ebenfalls, dass sich die Zuständigkeiten in der Gesundheitspolitik auf die verschiedensten Ebenen in Bund und Ländern verteilen. Seiner Ansicht nach muss das belgische Gesundheitsweisen selbst eine Gesundheitsreform ausarbeiten. Eine solche Vorbereitung kann aber, dessen ist sich der Klinikdirektor sicher, vier bis fünf Jahre in Anspruch nehmen.

Marc Noppen ist angesichts der Herangehensweise an die Corona-Epidemie in unserem Land der Meinung, dass solche Krisen nur auf Ebene des Föderalstaates koordiniert werden müssen und nicht mehr über alle Instanzen in Bund und Ländern, wie er gegenüber dem VRT-Wirtschaftsmagazin „De markt“ („Der Markt“) andeutete: „Jeder, den ich kenne, ist davon überzeugt, dass man angesichts solcher Krisenmomente zu einer anderen Art Politik umschalten muss. Was mich dabei angeht, kann das in einem solchen Fall auch die Europäische Union sein.“