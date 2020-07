Westvleteren: Die Pater haben 80.000 Online-Kunden für ihr weltberühmtes Bier registriert

Für die Mönche in der Sint-Sixtus-Abtei im westflämischen Westvleteren ist das Brauen und das Verkaufen ihres gleichnamigen Bieres die einzige Einnahmequelle. Lange konnten Bierfans ihr Bier per Telefon bestellen und zu einem bestimmten Zeitpunkt dort abholen (Westvleteren ist im freien Handel nicht erhältlich). Doch vor einem Jahr zog auch in dieser Abtei mit dem Internet die moderne Zeit ein und dies mit Erfolg. Die Pater ziehen eine positive Bilanz nach 12 Monaten Onlineverkauf.

Im Verlauf dieser 12 Monate seit der Anpassung haben sich rund 80.000 Kunden in der Abtei registrieren lassen. Doch bisher haben noch nicht alle von ihnen tatsächlich eine Kiste Westvleteren gekauft. Das liegt auch daran, dass die Pater pro Jahr „nur“ 40.000 Kästen Bier brauen - nicht mehr aber auch nicht weniger. Also gibt es hier doppelt so viele Kunden als Bierkisten…

(Lesen Sie bitte unter dem Foto weiter)