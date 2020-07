Die neuen Trambusse von De Lijn sind im Brüsseler Norden unterwegs

De Lijn hofft, mittelfristig mit den „Ringtrambussen“ im Brüsseler Norden bzw. am Nordrand der Hauptstadt in der Provinz Flämisch-Brabant bis zu 10.000 Autos im Kurzstreckenverkehr von der Straße holen zu können. Die Trambusse werden auf der Linie 820 zwischen dem Brüsseler Nationalflughafen in Zaventem (Brussels Airport) und der Universitätsklinik im Brüsseler Stadtteil Jette eingesetzt. Zwischenhalte werden u.a. im Ortskern und am Bahnhof von Vilvoorde (Flämisch-Brabant) eingelegt.

