Leicht steigende Zahlen bei neuen Infizierungen: Virologen (noch) nicht beunruhigt

Am Samstag meldete das staatliche belgische Gesundheitsamt im Rahmen der täglichen Veröffentlichung der Corona-Statistiken, dass es zu einer leichten Zunahme bei den Neuifizierungen mit dem Coronavirus Covid-19 in unserem Land gekommen ist. Seit einer Woche werden diese Werte auf Wochenbasis miteinander verglichen und nicht mehr auf Basis einer täglichen Analyse. Die führenden Virologen in Belgien, die auch den Nationalen Sicherheitsrat in Sachen Corona-Exit-Strategie beraten, sind noch nicht besorgt, doch sie erinnern daran, dass diese Krise noch nicht vorbei ist.