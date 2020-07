Proteste in Brüssel: 75 Aktivisten von Extinction Rebellion festgenommen

Am Samstag haben rund 250 Aktivisten der Bewegung Extinction Rebellion in den Straßen von Brüssel für mehr Klimaschutz und weniger Konsum demonstriert. Doch ihr anschließender Protestzug in Richtung Wetstraat ins Regierungsviertel wurde von der Polizei gestoppt. Dabei wurden 75 Aktivisten festgenommen.