Schauspieler Matthias Schoenaerts fertigt mit Häftlingen ein Fresko in einem Gefängnis

Der flämische Filmschauspieler Matthias Schoenaerts ist seit einigen Wochen sehr aktiv in Sachen Produktionen von Graffiti und Fresken mit sozialem Hintergrund. Jetzt produzierte der international bekannte Schauspieler ein riesiges Wandgemälde mit zwei Häftlingen an einer Innenmauer des Gefängnisses von Oudenaarde in der Provinz Ostflandern.