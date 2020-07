Wieder mehr Reisende in Bussen und Bahnen

In den letzten Tagen und Wochen nutzen wieder deutlich mehr Reisende und Pendler den öffentlichen Nahverkehr in Belgien, als zu Beginn des corona-bedingten Lockdowns. In den Monaten April und Mai gingen die Fahrgaststatistiken bei den Verkehrsgesellschaften auf nur noch 10 bis 15 % der normalen Auslastung zurück. Inzwischen aber, so melden die regionalen Nahverkehrsgesellschaften MIVB/STIB in Brüssel, TEC in der Wallonie und De Lijn in Flandern, sowie die belgische Bahngesellschaft NMBS/SNCB, liegen die Fahrgastzahlen wieder bei 35 bis 45 % der normalen Zahlen. Vor allem in den größeren belgischen Städten nutzen wieder mehr Menschen den ÖPNV.