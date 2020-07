Die Hälfte der Sekundarschulen macht sich Sorgen über Lernrückstand der Schüler

Es zeigte sich, dass die Sorge über den Fernunterricht seit März in 49 Prozent der Sekundarschulen vorhanden ist, jedoch nicht in allen Bereichen. Ein Viertel von ihnen macht sich nur um einige wenige Schüler, Studienjahre, Bildungsniveaus oder Studienrichtungen Sorgen. Ein Fünftel ist der Meinung, dass bereits gefährdete Schülerinnen und Schüler in noch größere Probleme gekommen sind, und ein weiteres Fünftel erwartet Lernnachteile, weil bestimmte Lerninhalte, Lernziele und praktische Fähigkeiten nicht unterrichtet werden konnten.

Dennoch gehen 51% der Sekundarschulen nicht von einem Lernrückstand aus. Sie glauben, dass die Schülerinnen und Schüler gut begleitet wurden und dass durch die Konzentration auf die wichtigsten Lernziele so viel wie möglich aus der reduzierten Unterrichtszeit herausgeholt werden konnte.

In Grundschulen scheint diese Befürchtung im Allgemeinen geringer zu sein. Fast drei Viertel von ihnen glauben, dass keiner oder nur wenige Schüler Lerndefizite aufweisen. Dennoch gehen 20 Prozent der Grundschulen davon aus, dass dies bei einem Viertel ihrer Schüler der Fall ist. Fünf Prozent befürchten sogar, dass mehr als die Hälfte der Schüler betroffen sind.