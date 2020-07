Drei Syrienkämpferinnen kehren am Mittwoch mit sechs Kindern nach Belgien zurück.

Drei junge Antwerpenerinnen, die mit ausländischen Kämpfern der Terrorgruppe Islamischer Staat nach Syrien gereist waren, werden am Mittwoch mit sechs ihrer Kinder von der Türkei nach Belgien abgeschoben. Es handelt sich bei den dreien um Tatiana Wielandt (Foto links), Bouchra Abouallal (Foto rechts) und Nadia Baghouri, die aus einem kurdischen Lager in Syrien fliehen und sich bei den türkischen Behörden melden konnten. Das berichten die Tageszeitungen De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen und Het Belang van Limburg am Montag. Die Informationen wurden der VRT bestätigt.