Knokke-Heist droht damit, die Bahn für den Export von COVID-19 an die Küste zu belangen

Laut Pressesprecher Dimitri Temmerman hält sich die Bahn wohl an die Gesetzgebung. "Das Tragen einer Mundmaske ist seit dem 4. Mai im öffentlichen Verkehr Pflicht. Dies wird in der Tat von unseren Leuten und von der Bahnpolizei kontrolliert. Es läuft auch eine groß angelegte Sensibilisierungskampagne. Es war von Anfang an klar, dass die Abstandsregeln im Sommer nach den Lockerungen schwieriger durchzusetzen sein würden. Daher die Verpflichtung zum Tragen einer Mundmaske", erklärt Temmerman.

In der Zwischenzeit hat die Bahn ihr normales Angebot mit der maximalen Anzahl von Waggons wieder aufgenommen. "Und dazu gehören auch die Extrazüge für die Feiertage", so der Sprecher weiter. "Wir folgen also den Empfehlungen. Wir halten daran fest, und es ist auch Sache der Bahnpolizei, dies zu überprüfen".