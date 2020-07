Königliche Familie genießt Familienausflug in die Ardennen

Nach ihrem Besuch in der Provinz Limburg für eine Fahrradtour am Samstag machten sich Belgiens König Philippe, Königin Mathilde und ihre Kinder am Sonntag auf den Weg in den Süden, um von einem Spaziergang in der schönen Provinz Luxemburg zu genießen. Begrüßt wurden sie von Belgiens ehemaligem Monarchen König Albert und seiner Frau Königin Paola. Drei Generationen des belgischen Königshauses posierten für ein Familienfoto am atemberaubenden Aussichtspunkt oberhalb der Semois in Botassar, in der Nähe von Bouillon.