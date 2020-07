Zahl der Neuinfektionen weiter rückläufig. Flämische Hausärzte wollen Geld für Corona-Bemühungen

Die flämischen Allgemeinmediziner fordern jetzt, da der Höhepunkt der Coronaepidemie vorüber ist, zusätzliches Geld. Das schreiben sie heute in einem offenen Brief. Während der Coronakrise richteten die Hausärzte Triage-Zentren ein, in die Menschen mit Coronasymptomen gehen konnten. Jetzt sind daraus Corona-Testzentren geworden.

Für alle ihre Arbeitsstunden in den Triage- und Testzentren sind die flämischen Allgemeinärzte noch nicht bezahlt worden. Das macht es schwierig, genügend Allgemeinmediziner zu finden, die dort noch arbeiten wollen, heißt es in dem Schreiben