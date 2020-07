Flanderns Fischerei wird nachhaltiger, doch der Brexit sorgt für Unsicherheiten

Die flämische Agrar- und Fischereiministerin ist davon überzeugt, dass der Fischfang im eigenen Land mehr denn je eine nachhaltige Zukunft braucht: „Der Weg, den wir bisher zurückgelegt haben, ist spektakulär: 99 % der Fischbestände ist gesund. Wir haben in der Vergangenheit gute Absprachen zum nachhaltigen Fischen getroffen. Und wir gehen bald noch einen Schritt weiter, denn bald wird der erste Stein für ein Forschungszentrum in Ostende gelegt. Wir wollen an die Weltspitze, wenn es um Innovation auf See und um maritime Forschung geht.“