König Philippe bezeugt sein "tiefstes Bedauern" für die belgischen Verbrechen während der Kolonialzeit

In einem Schreiben aus Anlass des 60. Jahrestags der Unabhängigkeit Kongos von Belgien an den kongolesischen Präsidenten Félix Tshisekedi, bezeugt König Philippe sein „tiefstes Bedauern für die Verbrechen und Gräueltaten, die während der Kolonialzeit unter König Leopold II. begangen wurden: „Ich möchte mein tiefstes Bedauern für die Wunden der Vergangenheit bezeugen. Wunden, die wieder schmerzlich fühlbar werden.“ Dieses Schreiben kommt unerwartet und geht auf eine persönliche Initiative des belgischen Monarchen zurück, die von der Regierung allerdings gedeckt ist. Dies ist das erste Mal in der belgischen Geschichte, dass sich ein König zur Vergangenheit in den ehemaligen Kolonien äußert.