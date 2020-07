Neue Lockerungen in Belgien: Was ist ab dem 1. Juli wieder möglich?

Eine Woche nach der Pressekonferenz des Nationalen Sicherheitsrats zur 4. Phase der Lockerungen im Zuge der Exit-Strategie für Belgien sind die entsprechenden Gesetzes- und Beschlusstexte im Staatsblatt veröffentlich worden. Damit tritt zum 1. Juli die geplante Lockerung in Kraft, auch wenn die Veröffentlichung am Dienstag nur sehr knapp geschah. In den Texten ist übrigens ein weiterer Punkt zu finden, von dem noch vor einer Woche nicht gesprochen wurde…