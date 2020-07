Ohne Vijd kein "Lamm Gottes": Nach dem "Van Eyck-Jahr" in Gent folgt das "Vijd-Jahr" in Beveren

Joos Vijd war ein Adeliger aus Beveren, der es mit seiner Familie in im 15. Jahrhundert in Gent zu etwas gebracht hatte. An seinem Lebensabend wollte er seinen Adelstitel weitergeben, doch dies konnte auch schon damals nur über gesetzlich anerkannte Kinder geschehen. Doch Vijd hatte nur Kinder aus seinen zahlreichen Frauengeschichten und diese galten als unehelich.

So kam es, dass er seinen Namen auf diesem Wege nicht zu ewigem Ruhm verhelfen konnte. Aber, Joos Vijd konnte es sich leisten, einem damals schon so berühmtem Maler wie Jan Van Eyck ein Werk in Auftrag zu geben und so schuf dieser für den verhinderten Adeligen aus Beveren das Altarbild „Die Anbetung des Lamm Gottes“.

Carine Goossens, die Archivarin der Stadt Beveren sagte dazu: „Joos Vijd hat das Werk bestellt, um seinen Namen doch für die Ewigkeit bewahren zu können. Das ‚Lamm Gottes‘ war damals das größte Gemälde, dass jemals in der westlichen Welt geschaffen wurde. Vijd ist auf diesem Werk auch irgendwo selbst dargestellt.“