Premier Wilmès ruft am 60. Jahrestag der Unabhängigkeit Kongos zu tabuloser Aufarbeitung der Kolonialgeschichte auf

„Anno 2020 müssen wir in der Lage sein, um klar und deutlich in die gemeinsame Vergangenheit zu schauen. Und diese Vergangenheit ist von Ungleichheit und Gewalt gegenüber den Kongolesen gezeichnet“, so Wilmès. Damit nimmt auch die belgische Premierministerin, genauso wie König Philippe in einem Schreiben an den kongolesischen Präsidenten Félix Tshisekedi, kein Blatt vor dem Mund, wenn es in diesen Tagen um die unrühmliche Vergangenheit unseres Landes während der Kolonialzeit geht.

Am Rande der Zeremonie im Brüsseler Stadtteil Elsene rief Wilmès denn auch zu einer tiefgreifenden Debatte zu diesem Thema auf. Auch sie sprach dabei nicht von einer Entschuldigung, wie dies der König in seinem Schreiben auch nicht getan hatte. Und, der Name König Leopolds fiel ebenfalls nicht. Aber, auch die Premierministerin legte einen Link zur Aktualität und zur Rassismus-Debatte dieser Tage, wo „noch viel Arbeit vor uns liegt, um jedem die gleichen Chancen zu geben.“