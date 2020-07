IS-Frauen nach ihrer Ankunft in Belgien sofort festgenommen

Sie wollten auch nach Belgien zurückkehren, damit ihre Kinder in Sicherheit aufwachsen können. Jahrelang hielten sie sich in syrischen Lagern auf. Die belgische Justiz und hiesige Politiker sind der Ansicht, dass es besser ist, sie legal und kontrolliert in ihre Heimat zurückkehren zu lassen, als das sie illegal einreisen. Alle drei Frauen haben die belgische Staatsangehörigkeit.

In ihrer Begleitung befanden sich insgesamt sechs Kinder, die teilweise in Belgien zur Welt kamen und teilweise aber auch in Syrien. Diese Kinder wurden dem Jugendamt übergeben, dass sie zuerst ärztlich untersuchen lassen wird. Danach wird geprüft, ob diese zur Obhut ihren Großeltern übergeben werden können.

Diese hatten sich in der Vergangenheit bereits dazu bereiterklärt. Die drei IS-Frauen hatten in einem Interview mit dem VRT-Kriegsberichterstatter Rudy Vranckx angegeben, nach Hause kommen zu wollen und ihre Strafe dort abzusitzen. Ob sie weiterhin Anhängerinnen des radikalen Islamismus sind, ist nicht bekannt. Solche Häftlinge können in den belgischen Gefängnissen einem De-Radikalisierungskurs folgen.