Ist Belgien auf eine 2. Coronawelle vorbereitet? "Noch Hausaufgaben zu machen“

Aber, und hier sind sich alle Beteiligten einig, ohne einen wirksamen Impfstoff bleibt das Risiko für anhaltende Probleme mit Covid-19 hoch. Pierre Van Damme, Epidemiologe an der Antwerpener Universität (UA) sagt dazu: „Viel wird davon abhängen, welche Anzahl an Impfstoffen jedes Land bekommt, was auf Ebene der Europäischen Union bestimmt wird. Dann müssen wir bis zum Sommer 2021 zuerst prioritäre Gruppen impfen - Menschen über 65, das Gesundheitspersonal, Polizisten und Feuerwehrleute… Erst vier oder fünf Monate später wird ausreichend Impfstoff für die gesamte Bevölkerung zur Verfügung stehen.“ Van Damme will Impfungen gegen Covid-19 in Belgien übrigens nicht verpflichten.