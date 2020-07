Belgien bleibt international mit Grenzöffnungen noch zurückhaltend

Eigentlich hatte sich Belgien mit den anderen EU-Mitgliedsländern auf eine Liste von 15 Ländern geeinigt, aus denen Touristen in die Union wieder ab dem 1. Juli einreisen dürfen. Diese Länder sind Australien, Japan, Kanada, Algerien, Georgien, Neuseeland, Marokko, Montenegro, Ruanda, Serbien, Südkorea, Thailand, Tunesien, Uruguay und China. Bei letzterem Land gilt, dass Reisende für „nicht-essentielle“ Aufenthalte nur dann einreisen dürfen, wenn EU-Bürger auch wieder dort einreisen können.

Doch Belgien will zuerst prüfen, wie und in welcher Form die Grenzen für Reisende aus den oben genannten Grenzen „vorsichtig“ wieder geöffnet werden können. Das betrifft z.B. die Gesundheitsmaßnahmen, die notwendig sind, um die Corona-Epidemie im eigenen Land unter Kontrolle zu halten.

Aber, Belgien erweiterte inzwischen auch die Liste der zugestandenen „essentiellen Einreise“ für bestimmte Personengruppen: Seeleute, Personen, die in unserem Land an internationalen Versammlungen und Treffen teilnehmen müssen, Studierende und hochqualifiziertes Personal, deren Arbeit nicht auf Abstand geleistet werden kann. Zudem dürfen Personen aus „Drittländern“, die sich legal in der EU aufhalten, in der Union und deshalb auch in Belgien, frei bewegen.