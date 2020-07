Belgiens Staatssicherheit warnt vor rechtsextremem Terrorismus

Aus dem Bericht der Staatssicherheit geht auch hervor, dass sich sehr extreme und radikale Personen auf Gewaltanwendung aktiv vorbereiten, in dem sie in internen Chatgruppen in den sozialen Medien über mögliche Anschlagsziele diskutieren oder in dem sie sich an der Waffe und im Umgang mit Sprengstoffen ausbilden (lassen) und in dem sie Sport treiben, um körperlich fit zu sein und zu bleiben. Die Staatssicherheit stellte auch fest, dass in kleinen radikalen Gruppen z.B. dazu aufgerufen wird, sich Schützenvereinen oder Schießclubs anzuschließen, um so an Waffenscheine heranzukommen.

Beunruhigend ist auch, so Ingrid Van Daele, die Sprecherin der Staatssicherheit gegenüber VRT NWS in der Sendung „Terzake“ („Zur Sache“), dass sich einige dieser rechtsradikalen Elemente ins Ausland begeben haben, um dort an Ausbildungslagern teilzunehmen: „Es gibt einige solcher Lager sowohl in der Europäischen Union, als auch darüber hinaus. Wir wissen, dass rund 20 Belgier einer solchen Ausbildung gefolgt sind. Dabei kann es sich um kommerzielle Ausbildungen handeln, an denen auch Mitarbeiter von Sicherheitsfirmen teilnehmen. Es kann sich dabei aber auch um Ausbildungslager ideologischer, sprich rechtsradikaler Art handeln.“