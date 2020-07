Ex-Proximus-CEO Leroy muss sich nicht vor Gericht verantworten

Die frühere Geschäftsführerin des belgischen Telekom-Multis Proximus, Dominique Leroy (Foto) muss keine Gerichtsverhandlung wegen Handel mit Vorkenntnis befürchten. Sie einigte sich mit der Staatsanwaltschaft auf einen Vergleich und auf die Zahlung einer gewissen Summe. Leroy hatte wegen dieses Vorgangs auf einen lukrativen Posten in den Niederlanden verzichten müssen und gab zunächst an, dass am Verdacht gegen sie nichts dran sei.