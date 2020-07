Rock Werchter 2020: Gähnende Leere statt 90.000 tobende Fans…

Normalerweise hätte an diesem 2. Juli das Musikfestival Rock Werchter beginnen müssen und eigentlich sollten hier über mehrere Tage verteilt rund 90.000 Musikbegeisterte Konzerte der angesagtesten Musiker und Bands dieser Tage sehen. Doch dieses Jahr ist auf dem riesigen Gelände gähnende Leere. Nur einige kleine Konzerte, die schon lange ausverkauft sind, werden hier veranstaltet, aber eher, um als Livestream weiterzugeben. Für viele unserer Zeitgenossen mag es frustrierend sein, einen Sommer ohne richtige Festivals erleben zu müssen. Nächstes Jahr, so Corona will, wird alles wieder gut!