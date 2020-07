Schüchterner Startschuss für den "Sommer von Antwerpen" 2020

In diesen Tagen beginnt sich in Belgien die Kultur- und Eventszene zu bewegen. Überall werden ab jetzt Festivals organisiert, die allerdings aus Gründen der Corona-Maßnahmen wesentlich kleiner ausfallen, als gewöhnlich. Eines dieser Festivals ist der „Sommer von Antwerpen“, der zum 26. Mal stattfindet. Veranstaltungsort ist der Stuivenbergplein in Antwerpen, wo nur 400 Zuschauer zugelassen sind, denen empfohlen wird, eine Mundmaske zu tragen. Musik, Zirkus und zahlreiche weitere Auftritte sollen die Antwerpener bis zum 31. August unterhalten und bei Laune halten.