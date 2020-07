Wochendurchschnitt: Die Corona-Zahlen in Belgien sinken weiter

In den vergangenen sieben Tagen wurden durchschnittlich 85 neue Covid-19-Ansteckungen in Belgien gemeldet. Das ist ein Rückgang um 10 % gegenüber dem vorherigen Zeitraum. Die Gesamtzahl der Corona-Infizierungen liegt damit in unserem Land bei 61.598 Fällen.

Gleichzeitig wurden rund 14 Patienten täglich in Krankenhäusern aufgenommen - ebenfalls 10 % weniger als vor einer Woche. Am Mittwoch wurden 203 Covid-19-Patienten in einem Krankenhaus behandelt. 37 dieser Patienten befinden sich auf Intensivstationen. Vor einer Woche lagen 268 Corona-Patienten in einem Krankenhausbett, von denen 40 intensiv behandelt werden mussten.

Durchschnittlich starben im Laufe einer Woche in unserem Land 5 Coaona-Patienten, 12 % weniger als in der Vorwoche. Die Gesamtzahl der Sterbefälle durch Covid-19 liegt in Belgien derzeit bei 9.761 Verstorbenen.