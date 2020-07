Bauarbeiten in den Sommerferien: Brüssel sperrt wieder den Verkehr durch mehrere Tunnel

Damit sind derzeit insgesamt 6 Tunnel in Brüssel in der Stadt und darüber hinaus in der weiteren Region wegen Bauarbeiten zumindest teilweise gesperrt: Leopold II., Rogier, Kruidtuin, Georges-Henri (Sint-Lambrechts-Woluwe, Region Brüssel-Hauptstadt), Montgomery und Delta (in Oudergem, Region Brüssel-Hauptstadt).

Im Rogier-Tunnel werden die Wand zwischen den Fahrtrichtungen wieder aufgebaut und die Stromversorgung der Sicherheitsanlagen erneuert. Dadurch muss auch der Kruidtuin-Tunnel abgeschlossen werden, denn dieser schließt an den Rogier-Tunnel in der Nähe des Nordbahnhofs und der Einkaufsmeile Nieuwstraat unmittelbar an.

Der Leopold II.-Tunnel wird seit April und noch bis mindestens Ende August grundlegenden Renovierungsarbeiten unterzogen. Im Georges-Henri-Tunnel wird ab der kommenden Woche und noch bis Ende August täglich zwischen 7 Uhr morgens und 19 Uhr am Abend an den Tunnelmündungen und an der Tunneldecke gearbeitet.

Am Delta-Tunnel in Oudergem wird diesen Sommer das Asbest entfernt und es finden ebenfalls Arbeiten an den Tunnelmündungen statt. Hier wird allerdings lediglich nachts zwischen 22 Uhr am Abend und 6 Uhr morgens gearbeitet bzw. gesperrt. Die Zufahrt zum P+R-Parking am Delta-Tunnel bleibt aber über die Einfahrt zum Depot der Nahverkehrsgesellschaft MIVB/STIB gewährt.