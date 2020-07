Die Arbeitslosigkeit in Flandern liegt deutlich höher als vor einem Jahr

Die Coronakrise zeigt sich auch und gerade am Arbeitsmarkt. In Flandern ist die Arbeitslosigkeit im Laufe eines Jahres um 11,8 % angestiegen, die das flämische Arbeitsamt VDAB und Landesarbeitsministerin Hilde Crevits (CD&V) mitteilen. Doch auch in den anderen Landesteilen ist die Arbeitslosigkeit leicht angestiegen.

In der Wallonie ist sie zwar nur leicht gestiegen, doch laut Forem ist die Entwicklung dort ähnlich. Nach Angaben von Acritis in der Region Brüssel-Hauptstadt ist die Arbeitslosigkeit seit Juni 2019 zwar etwas gesunken, doch im Bereich der Jugendarbeitslosigkeit gibt es dort eine starke Zunahme.

Konkret waren in Flandern im Mai 2020 etwa 198.000 Personen auf Arbeitsuche. Im Juni ist die Zahl leicht auf 195.680 gesunken. Die Arbeitslosenquote liegt jetzt in Flandern bei 6,34 % der aktiven Bevölkerung. Doch, wie die Zahlen oben belegen, gibt es im Laufe der vergangenen 12 Monate einen Anstieg um 11,8 %. Hier ist der Anstieg bei den 25- bis 40-Jährigen am größten (+ 16,1 %).

Landesarbeitsministerin Hilde Crevits (CD&V) stellt fest, dass die Coronakrise ihre Auswirkungen zeigt, auch wenn es mittlerweile wieder leicht positive Signale gebe: „Die Wirtschaft ist inzwischen wieder fast voll in Gang gekommen. Das wird einen Effekt auf den Arbeitsmarkt haben. Doch es bleibt wichtig, in der kommenden Periode allen Parametern genau zu folgen und Arbeitsuchenden zielgerichtet zu begleiten, sie auszubilden oder umzuschulen und ihnen zu nachhaltiger Arbeit zu verhelfen.“