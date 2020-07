Provinzen besprechen gemeinsame Herangehensweise an die Transitmigration

Flanderns Mobilitätsministerin Lydia Peeters bemerkte dazu: „Das Problem der Transitmigranten ist ein gesellschaftliches Problem. Das können wir nicht mit der Agentur für Straßen und Verkehr alleine lösen. Wir arbeiten heute schon mit privaten Sicherheitsteams und mit strukturellen Maßnahmen. Doch die Transitmigration ist ein Problem, das die föderale Ebene bis hin zur lokalen Ebene betrifft. Dabei müssen wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen.“

Das erste Treffen zu diesem Thema findet am 1. September in Brügge in Westflandern statt. Danach folgen Gent in Ostflandern, Antwerpen, Hasselt in der Provinz Limburg und Brüssel für die Hauptstadt-Region und die Provinzen Wallonisch- und Flämisch-Brabant. Dabei werden alle betroffenen Akteure eingeladen: Provinzgouverneure, Bürgermeister von betroffenen Städten und Gemeinden, Vertreter der entsprechenden flämischen Landesbehörden auf Provinzebene und Vertreter der Bundes- und der Lokalpolizei.

Bundesinnenminister Pieter De Crem sagte dazu, dass die Transitmigration und der damit verbundene Menschenschmuggel ein permanentes Problem für die belgischen Sicherheitsdienste bleibt: „Umso mehr durch den graduellen Abbau der strikten Grenzkontrollen und den definitiven Brexit, der uns bevorsteht. Der hierdurch verursachte Ärger auf den Rastplätzen und das Gefühl der Unsicherheit in den umliegenden Wohnvierteln erfordern eine tatkräftige und gemeinsame Reaktion auf allen Verwaltungsebenen.“