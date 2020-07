Regierungsverhandlungen auf Eis gelegt? Vertrauensverlust wegen Abtreibungsgesetz war nur ein Strohfeuer...

Die Verhandlung zur Bildung einer neuen Bundesregierung in Belgien schienen am Freitagmorgen auf unbestimmte Zeit auf Eis gelegt zu sein. Zwischen zwei der drei Parteivorsitzenden, die die Regierungsbildung wieder in Fahrt bringen wollen, war ein „Vertrauensverlust“ entstanden. Dieser lag bei der Anpassung des belgischen Abtreibungsgesetzes, das dem Parlament zur Abstimmung vorliegt. Dabei geht es um Lockerungen in diesem Gesetz. Doch Joachim Coens (Foto rechts), der Vorsitzende der flämischen Christdemokraten CD&V, lehnte dies ab, während sich Georges-Louis Bouchez (Foto links), der Parteichef der frankophonen Liberalen MR, dafür aussprach. Am Freitagmittag schienen die Differeizen beigelegt zu sein...