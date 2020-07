Alarmierender Bericht des flämischen Ombudsmannes über die Seniorenheime während Corona

"Die Menschen sind seelisch und körperlich gebrochen, weil Flandern nicht vorbereitet war", reagierte der flämische Abgeordnete Hannes Anaf (SP.A) am Freitag auf den Bericht.

"Jede Zeugenaussage deutet darauf hin, dass die Verwaltung unter (dem flämischen Gesundheitsminister Wouter) Beke chaotisch reagierte, dass es an Führung mangelte, dass Misstrauen herrschte und dass die Leute den Fakten hinterher jagten", sagte Björn Rzoska von den Grünen. "Die Altenheime mussten improvisieren, um die Lücken zu füllen.

Der Bericht, der voller schockierender Zeugenaussagen ist, die viel Not und Leid andeuten, wurde am Freitag dem Ausschuss des flämischen Parlaments vorgelegt, der mit der Bewertung des Managements der Coronavirus-Krise in Flandern beauftragt war. "Die Zeugenaussagen haben alle in der Kommission erschüttert", sagte Lorin Parys von der N-VA. Die N-VA, OpenVLD und CD&V-Mehrheit (flämische Nationalisten, Liberale und Christdemokraten) selbst gab zu, dass es Anlass gab, schockiert zu sein.

Die Opposition ihrerseits versäumte es nicht, anzugreifen. "Das Personal und die Leitung haben wirklich alles getan, um die Krise in den Altenheimen zu bekämpfen, aber der Mangel an schneller Unterstützung durch die flämischen Behörden in Form von Schutzausrüstung und zusätzlichem Personal führte zu diesen Horrorgeschichten", beklagte Hannes Anaf.

"Das tödliche Coronavirus hat die Bewohner, Familien und Mitarbeiter von Pflegeheimen auf die Rolle von Statisten reduziert", fasste Björn Rzoska zusammen. Rzoska möchte, dass der Mangel an Koordination untersucht wird, um festzustellen, ob er möglicherweise die Auswirkungen der Pandemie verschlimmert hat.