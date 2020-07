Belgier sollten immer eine Mundmaske dabei haben , empfiehlt Virologe Marc Ranst

Belgiens Corona-Chefvirologe Marc Van Ranst (KU Leuven, Foto) empfiehlt, immer eine Mundmaske mitzunehmen, wenn man das Haus verlässt. "Wenn man irgendwo hingeht, egal wohin, ist es besser, eine Maske mitzunehmen, so dass man sie aufsetzen kann, wenn man an einen Ort kommt, wo viele Leute sind", sagte er am Freitagabend in den VRT-Fernsehnachrichten.