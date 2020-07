Ein nach Belgiens König Leopold II. benanntes Berggebiet in Australien wurde umbenannt

Eine Bergkette im Nordwesten Australiens, die nach Leopold II. benannt worden war, wurde umbenannt, um das Erbe der Aborigines zu ehren. In der Begründung für diesen Schritt wird Leopold II beschrieben als der belgische "böse Tyrann", der "den Afrikanern schwere Gräueltaten zufügte". Die 560 Kilometer langen King Leopold Ranges in der Kimberley-Region werden ab nun Wunaamin Miliwundi Ranges genannt, teilte die westaustralische Landesregierung am Freitag mit.