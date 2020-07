Finanz-Webshops: „Alles im Angebot, von Luxusautos von Kriminellen bis zu Militärkasernen"

Der FÖD Finanzen verkauft all diese unbeweglichen und beweglichen Vermögenswerte über seine beiden Webshops, Fin Shop und Finimmoweb. "Wir verkaufen alles, auch sehr außergewöhnliche Gegenstände wie Schlösser und Kasernen. Jeder kann auf diese Immobilie bieten, es gibt einen festen Preis, und dann hängt es von den Geboten ab, ob Sie ein echtes Schnäppchen machen können oder ob der Preis erhöht wird".

Das Geld, das aus all diesen Verkäufen stammt, geht an die Regierung. "In einigen Fällen landet dieses Geld in der Bundeskasse. In anderen Fällen bei den belgischen Bundesländern, die Regionen. Das gilt auch für Immobilien, die wir für die belgische Gebäudeverwaltung oder das Verteidigungsministerium verkaufen. Diese Einnahmen sind für sie".

Die Einnahmen aus den Verkäufen sind für die Regierung wichtig. "Wir sprechen hier von Erlösen im Wert von ein paar hundert Millionen Euro, das ist eine große Summe. Jedes kleine bisschen hilft, den Haushalt auszugleichen, also ist dies ein Glücksfall", schließt Adyns.