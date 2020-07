Hacking: „Alte Geldautomaten mit Software aus den 90er Jahren sind besonders anfällig"

Ein Diebstahl, bei dem Kriminelle mit Sprengstoff in einen Geldautomaten eindringen, um an die Geldscheine zu gelangen, ist in unserem Land nichts Neues. In den letzten Jahren hat es mehrere solcher Versuche gegeben, insbesondere in den an die Niederlande angrenzenden Regionen. Aber ein digitaler Diebstahl wie jetzt bei der Bank Argenta wäre in Belgien neu.

„Es ist eine neue Art der Bedrohung, die wir hier in Belgien noch nicht kannten", sagt Isabelle Marchand vom Bankenverband Febelfin gegenüber VRT NWS. "Die Banken sind sich dessen bewusst und werden sicherlich geeignete Maßnahmen ergreifen, um die Geldautomaten so sicher wie möglich zu machen.“