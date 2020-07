Nach Corona-Ausbruch in Katalonien: "Zurückkehrende Touristen sollten sich selbst isolieren"

Der leitende belgische Virologe Marc Van Ranst hat jeden, der vor kurzem die spanische Ferienregion Segrià in Katalonien besucht hat, wo eine erneuter Lockdown angeordnet wurde, zur Selbstisolierung gedrängt. Der Virologe weist darauf hin, dass in diesem Teil Kataloniens das Infektionsrisiko 35 Mal höher liegt als in Belgien. "Die Situation ist schlimmer als bei der Rückkehr der Belgier vom Skiurlaub in Italien. Damals wussten wir noch nicht, dass jemand infiziert war", fügt Prof. Van Ranst hinzu. Gesundheitsministerin Maggie De Block drängt Belgier, die aus der Region zurückkehren, ebenfalls, sich testen zu lassen und ihre Wohnung nicht zu verlassen.