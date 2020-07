Tanzen auf Hochzeiten ist wieder erlaubt: Allerdings mit Sicherheitsabstand. Virologen kritisch 

Die Expertengruppe, die für Regierung die Ausstiegsstrategie aus der Coronakrise überwacht, reagiert kritisch. Ihre Präsidentin Prof. Erika Vlieghe erklärte: „Ich verstehe es wirklich nicht. Als Gesellschaft sind wir dafür noch nicht bereit".

Ursprünglich galt die Empfehlung, Tanzen sei nicht erlaubt und alle müssten sitzen bleiben, aber jetzt hat das Krisenzentrum trotzdem diese neuen Ratschläge in Bezug auf das Tanzen während Hochzeitsfeiern und anderen Partys veröffentlicht.

Die Mitglieder der GEES, der Expertengruppe, die die Regierung berät, sind „sehr überrascht" und betonen, sie seien zu dieser neuen Lockerung nicht konsultiert wurden.

Die Virologin Erika Vlieghe stellt klar, Tanzen sei im Moment einfach noch zu gefährlich: „Das öffnet die Schleusen für Hochzeitsfeiern im alten Stil. Wir haben klar davon abgeraten. Tanzen, besonders auf einer Hochzeit, ist ein enger Kontakt. Man steht dicht beieinander, springt herum und atmet schneller. Die Leute fangen auch an zu schreien, um die Musik zu übertönen. Es gab triftige Gründe, warum wir dem Kultursektor so viele Bedingungen auferlegt haben, und jetzt wird dies privat einfach so erlaubt!“

„Wenn auch nur eine Person während einer solchen privaten Feier infiziert ist, kann das leicht zu einem sich super ausbreitenden Infektionsereignis werden! So bekommen wir die Pandemie sicher nicht in den Griff.“