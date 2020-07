Achtzehn LKW nach Kontrollaktion bei litauischen Spedition in Westflandern beschlagnahmt

Das Unternehmen, das mit Fahrzeugen arbeitet, die in Litauen, Polen und Estland zugelassen sind, war bereits auf dem Radar der Sicherheitsdienste. Bei den Lastkraftwagen dieser Firma wurden Verstöße unter anderem bei der Kalibrierung des Tachographen, des Geschwindigkeitsbegrenzers und der technischen Inspektion der Fahrzeuge festgestellt. Das Unternehmen musste sofort 40.000 Euro an Geldstrafen zahlen.

Darüber hinaus hatte es Beschwerden von Personen gegeben, die in der Nähe des Unternehmens wohnten. Sie wiesen auf die Unannehmlichkeiten hin, die von den Fahrern an Wochenenden in der Nachbarschaft und auf einem Parkplatz an der Autobahnausfahrt in Beselare verursacht wurden.