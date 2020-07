Antwerpener Symphonieorchester: Sicherheitsabstand auch auf der Bühne!

Auch in Flandern stehen Live-Konzerte wieder auf dem Programm. Das Antwerpener Symphonieorchester will Liebhaber der klassischen Musik aufs Neue mit seinem Angebot begeistern. Für die Konzerte im Elisabeth-Saal in der flämischen Hafenstadt werden wieder Eintrittskarten verkauft. Die Corona-Beschränkungen werden aber streng eingehalten: nur 200 der 2.000 Plätze im Saal sind besetzt. Auch auf der Bühne müssen die Orchestermitglieder auf den Sicherheitsabstand achten.