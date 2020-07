Brüssel: Ein toter Mann bei einer Schießerei in Vorst

In der Brüsseler Gemeinde Vorst (Forest) kam es in der Nacht zum Sonntag kurz nach Mitternacht bei einer Schießerei zu einem Todesfall. Zwei weitere Personen wurden verletzt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sind alle drei minderjährig. Die beiden Verwundeten sind nicht in Lebensgefahr. Das bestätigte der Sprecher der Brüsseler Staatsanwaltschaft, Denis Goeman, am Sonntagmorgen.